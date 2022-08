Kimmer Coppejans buigt na setwinst alsnog het hoofd voor 21-jarig talent in Meerbusch

Kimmer Coppejans is actief op de Meerbusch Challenger in Duitsland en daar was zijn volgende tegenstander een 21-jarig Tsjechisch talent.

Jonas Forejtek is de nummer 217 op de wereldranking. Nog nooit hoger stond die hoger en dat betekent dus dat hij een mooi moment in zijn carrière beleeft. In een heel spannende openingsset in hun tweederondepartij gaven Coppejans en Forejtek mekaar geen duimbreed toe. De tiebreak zette Coppejans dan wel naar zijn hand. Forejtek moest dus vol aan de bak, hoewel Coppejans hem danig aan het werk bleef zetten. Ook in de tweede set bleef het gelijkop gaan, tot Forejtek bij 4-4 dan wel een beslissende break kon forceren. Hierdoor kwam er toch een derde set aan te pas. COPPEJANS DOET TEVERGEEFS NOG WAT TERUG De Tsjech had nu wel de wind in de zeilen en bouwde een schijnbaar doorslaggevende voorsprong uit (5-2). Coppejans deed wel nog wat terug en naderde tot 5-4. Dan kon Forejtek wel nog altijd serveren voor winst en dat rondde hij succesvol af. Met 6-7 (4/7), 6-4 en 6-4 schakelde Forejtek Coppejans uit.