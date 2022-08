Greet Minnen ook in Concord ook in het dubbel uitgeschakeld

Greet Minnen is in Concord uitgeschakeld in het dubbel. Ze verloor in 2 sets.

Enkele uren na haar enkelmatch moest Greet Minnen opnieuw spelen. In het dubbel speelde ze samen met de Russische Anna Blinkova. Ze namen het op tegen de Russische Varvara Flink en de Amerikaanse Coco Vandeweghe. In de 1e set hadden Minnen en Blinkova het al snel moeilijk. Ze moesten enkele breakkansen toestaan en een game later stonden ze ook een break achter: 3-1. Ze konden die situatie niet meer goedmaken en verloren de set met 6-3. De 2e set ging meer gelijkop. Er waren aan beide kanten breakkansen. Flink en Vandeweghe benutten hun 1e kansen. Minnen en Blinkova vochten terug tot 5-5, maar ze moesten opnieuw een break toestaan en Flink en Vandeweghe maakten het op hun opslagspel af: 7-5.