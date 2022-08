Erfenis Serena Williams: na 23 Grand Slams discussie over plek in geschiedenis en confrontaties met Belgische toppers

Serena Williams gaat eind dit jaar stoppen en dat is groot nieuws. De discussie over haar erfenis kan beginnen.

Want was is nu juist haar erfenis? Misschien net dat er over haar plek in de geschiedenis gediscussieerd kan worden. Het is duidelijk dat Serena Williams één van de beste tennisspeelsters ooit is. Er zullen zeker analisten, speelsters en spelers zijn die haar dé beste ooit vinden. Maar is ze dat ook? Puur op basis van de cijfers is dat antwoord 'neen', tenzij ze straks nog de US Open 2022 wint.

© photonews

Serena Williams heeft tot dusver 23 grandslamtitels behaald in haar carrière. Dat is er eentje minder dan de 24 van recordhoudster Margaret Court. Williams veroverde haar titels wel in het moderne tijdperk en je kan argumenteren dat haar niveau daarom hoger dient ingeschat te worden. Williams kwam enkele keren in de buurt van die 24ste titel, maar kon die om één of andere reden niet binnenhalen.

Daar dient toch ook naar gekeken te worden. Daarnaast is er ook wel het aura van onoverwinnelijkheid dat de Amerikaanse jarenlang uitstraalde. Het vrouwentennis, dat was in de eerste plaats Serena Williams. Ook een factor om mee rekening te houden. Maar een manier die de tand des tijds kan doorstaan om prestaties te evalueren, is om nog altijd uit te gaan van een cijfermatige blik. Ook 23 fantastische titels zijn er geen 24.

In de loop van haar carrière kwam Williams ook Belgische toppers Clijsters en Henin tegen als tegenstandsters. Williams won 5 WTA-toernooien na een finale tegen een Belgische. Daar zat één Grand Slam bij: de Australian Open van 2010, na een finale tegen Henin. Drie keer liep Williams een toernooiwinst mis door een Belgische: twee keer was Henin in een eindstrijd te sterk, één keer Clijsters.

Het laatste woord over Serena Williams is nog lang niet gezegd en geschreven, zo veel is duidelijk. In elk geval is het wel een feit dat Williams jarenlang, over verschillende generaties heen, aan de wereldtop van het vrouwentennis stond en een groot gemis zal zijn wanneer ze aan het einde van 2022 afzwaait.