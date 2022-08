David Goffin moet meteen inpakken in Montréal

David Goffin heeft op het ATP-tornooi van Montréal meteen verloren. Zo kon hij meteen inpakken.

Op het ATP-tornooi van Montréal moest David Goffin lang wachten om zijn 1e ronde af te werken. Zijn partij tegen de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas was pas de 5e partij op zijn baan.

Het duurde even vooraleer Goffin in zijn ritme zat. Hij stond meteen een breakpunt achter en Ramos-Vinolas breakte later voor een 2e keer in de set: 1-5. Daarna krikte Goffin zijn niveau op en hij versierde nog een tiebreak. Daarin nam Ramos-Vinolas weer de bovenhand. Hij won de tiebreak met 2-7.

Ook in set 2 begon Goffin niet goed. Hij verloor meteen zijn opslagspel. Hij kon de situatie niet meer rechttrekken en verloor de set met 2-6. Zo zit het tornooi voor Goffin er al snel op.