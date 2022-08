Belgische speelsters in actie: Elise Mertens en Ysaline Bonaventure verliezen respectievelijk in Toronto en Concord

Met Elise Mertens en Ysaline Bonaventure kwamen twee Belgische speelsters in actie in het enkelspel, op verscheidene toernooien. Beiden verloren.

Elise Mertens nam het in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Toronto op tegen Camila Giorgi. De Italiaanse stond na een blitzstart meteen 4-0 voor. Mertens deed nog wel iets terug, maar het was te laat om de eerste set nog uit de brand te slepen. De tweede set werd beslist door een break bj 5-5 in het voordeel van Giorgi. Dat was meteen ook de beslissing in de match: Giorgi won met 6-3 en 7-5.

Ysaline Bonaventure speelde in het Amerikaanse Concord dan weer de achtste finale tegen thuisspeelster Taylor Townsend. Laatstgenoemde deelde de lakens uit in de eerste set, waarna Bonaventure zich wel vast beet in de match en de belangrijke punten won aan het einde van de tweede set. Het bleef hierna evenwichtig tot 3-3 in de derde set. Townsend kon hierna definitief afstand nemen en de winst op zak steken met 6-1, 4-6 en 6-4.