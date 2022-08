Kimmer Coppejans ziet zijn tegenstander in Duitsland opgeven

Kimmer Coppejans heeft zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Meerbusch. Zijn tegenstander gaf op in de 2e set.

Voor het challengertornooi van Meerbusch had Kimmer Coppejans een wildcard gekregen. In de 1e ronde nam hij het op tegen de Spanjaard Carlos Lopez Montagud.

Coppejans probeerde in de 1e set meteen het verschil te maken. Hij breakte meteen bij het 1e opslagspel. Daarna kon hij controleren. Lopez Montagud kreeg nooit een breakkans. Op het einde breakte Coppejans nog eens. Zo won hij vlot de 1e set met 2-6.

Ook in set 2 ging Coppejans meteen door de opslag. In het midden van het volgende spelletje gaf Lopez Montagud er de brui aan. De reden is niet bekend. Zo ging Coppejans na 42 door naar de 2e ronde.