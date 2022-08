Greet Minnen meteen uitgeschakeld op het WTA-tornooi van Concord

Greet Minnen is meteen uitgeschakeld in de 1e ronde van het WTA-tornooi van Concord. Ze verloor in 3 sets.

In Concord is Greet Minnen deze week aan de slag. In de 1e ronde nam ze het op tegen de Amerikaanse Katie Volynets.

De 1e set ging gelijkop. Al had Minnen 2 breakkansen. Ze kon die niet benutten. Op het einde van de set kreeg Volynets haar 1e kans om te breaken. Het was meteen de goede. Ook was het meteen het setpunt: 4-6.

Ook in set 2 dwong Minnen breakkansen af. Ze ging uiteindelijk door de opslag van Volynets, maar de Amerikaanse kon meteen rebreaken. Op het einde van de set breakte Minnen opnieuw. Volynets kon opnieuw rebreaken. Minnen deed op haar beurt hetzelfde en verzilverde nadien haar break voorsprong. Ze won de set met 7-5.

In de beslissende set was Minnen op achtervolgen aangewezen, maar ze kon de situatie rechttrekken: 3-3. Volynets liep opnieuw uit: 3-5. Minnen zorgde ervoor dat ze weer on serve stonden, maar Volynets ging opnieuw door de opslag van Minnen en plaatste zich zo voor de 2e ronde.