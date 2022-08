Serena Williams hint op afscheid: na de US Open gaat ze van het tennis weg evolueren

Serena Williams hint op haar afscheid. Dat vertelde ze aan Vogue.

Op het einde van het seizoen neemt de tenniswereld mogelijk afscheid van een legende. Serena Williams speelt na de US Open mogelijk geen tornooien meer. Dat vertelde ze aan Vogue.

Al wil Williams dat niet met zo veel woorden zeggen. Ze wil zich na de US Open bezighouden met andere dingen die haar interesseren. Zelf wil ze het woord 'afscheid' niet in de mond nemen. Ze weet wel dat het aftellen is begonnen.

Williams won in haar carrière 23 grandslamtitels. Dat is in de Open Era een record. Ze stond 319 weken op nummer 1 op de WTA-ranking. Enkel Steffi Graf en Martina Navratilova doen beter. Ook won ze 4 gouden Olympische medailles. 3 in het dubbel en in Londen won ze in het enkelspel.