Nick Kyrgios wint in Washington, Russische heeft een boodschap voor de wereld na haar triomf in San Jose

De finales van de ATP- en WTA-tornooien van afgelopen week hebben voor enkele verrassingen gezorgd. Ook had een winnares een boodschap voor de wereld.

In Washington was er de voorbije week een ATP- en WTA-tornooi. De Australiër Nick Kyrgios won bij de mannen. Hij versloeg de Japanner Yoshihito Nishioka met 6-4 en 6-3. Nishioka had geen schijn van kans en Kyrgios won zijn 1e ATP-tornooi in 3 jaar. Bij de vrouwen won de Russische Liudmila Samsonova. Ze won in 3 sets van de Estse Kaia Kanepi. Het werd 6-4, 3-6 en 3-6.

Ook in San Jose was er een WTA-tornooi. De Russische Daria Kasatkina speelde in de finale tegen de Amerikaanse Shelbi Rogers. Kasatkina haalde het met 7-6(2), 1-6 en 2-6. Na de partij had Kasatkina nog een boodschap voor de wereld: "Ik wil iedereen bedanken die dit moment met mij deelt. Ik wens voor iedereen veel liefde, geluk en vrede in de wereld." Eerder had ze de oorlog in Oekraïne al "een nachtmerrie" genoemd.

De Roemeense Ana Bogdan won het WTA-tornooi van Iasi in Roemenië. Ze won met 6-2, 3-6 en 6-1 van de Hongaarse Panna Udvardy.