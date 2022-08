🎥 In afwachting van zijn terugkeer naar het tenniscircuit nog eens een carrièreoverzicht van Roger Federer op zijn 41e verjaardag

Roger Federer is nog steeds herstellende van een operatie aan de knie. Zijn comeback staat gepland in september op de Laver Cup. Daarna speelt hij zijn thuistornooi in Bazel. Op 8 augustus 2022 wordt Federer 41. Een goed moment om nog eens zijn carrière te overlopen.

In 1998 maakte Roger Federer zijn debuut op het ATP-circuit. Hij verloor zijn 1e wedstrijd, maar ruim 2 maanden later won hij zijn 1e wedstrijd. Dat was in Toulouse. Hij haalde uiteindelijk de kwartfinales. Voor zijn 1e tornooizege op de ATP Tour moest hij nog 3 jaar wachten. Na zijn winst in Milaan zullen er nog vele volgen. Anno 2022 staan 103 ATP-titels op de teller.

Voor zijn 1e grandslamtornooi moest Federer nog langer wachten. Op Wimbledon schreef zijn 1e grandslamtitel op zijn naam. Uiteindelijk zou Wimbledon zijn grandslamtornooi worden. Hij is recordhouder met 8 stuks.

In totaal wint Federer 20 grandslamtitels. Al snel won hij voor de 1e keer ook de Australian Open en de US Open (beiden 2004). Op Roland Garros moest hij nog wat langer wachten. Het duurde wat langer vooraleer hij daar de finale haalde. Ook moest hij afrekenen met gravelkoning Rafael Nadal. In 2009 lukte het Federer. Hij won voor de 1e keer Roland Garros. Zo vervolledigde hij zijn career Grand Slam.

Ook heeft Federer 2 Olympische medailles. Hij won samen met Stan Wawrinka goud op de Spelen in Peking. 4 jaar later probeerde Federer goud te behalen in Londen, maar Andy Murray stak daar een stokje voor in de finale. Al zal Federers marathonmatch in de halve finales tegen Juan Martin Del Potro ook hebben meegespeeld.

Federer werd jaren onbetwist de beste tennisspeler ooit genoemd. Enkel de laatste jaren is er discussie of Nadal, Novak Djokovic of hij de beste speler ooit is. Dat komt omdat ze alledrie 20 grand slams of meer hebben gewonnen. Ook door de Federers recente blessurelast lijken sommigen zijn hoge niveau van weleer vergeten te zijn.

Voor Richard Gasquet is er geen discussie. In een interview met Sportskeeda zei hij dat Federer de beste ooit is. Voor hem spelen niet enkel het aantal grandslamtitels. Ook het esthetische en het gracieuze.