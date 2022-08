US Open-winnaar wint zijn 1e tornooi van 2022 in Mexico

Daniil Medvedev heeft zijn 1e tornooi van 2022 gewonnen. Hij schreef het tornooi van Los Cabos in Mexico op zijn naam.

Het was nog niet het jaar van Daniil Medvedev. De winnaar van de US Open in 2021 haalde de finale van de Australian Open, maar hij kon in 2022 nog geen enkel tornooi winnen.

Op het ATP-tornooi van Los Cabos in Mexico stond Medvedev in de finale tegenover Cameron Norrie. In de 1e set probeerde Medvedev de bovenhand te nemen, maar telkens hij op een breakpunt voorsprong kwam, breakte Norrie terug. Bij 5-5 breakte Medvedev voor de 3e keer en daarna kon hij zijn eigen opslag behouden om zo de set binnen te halen.

Bij Norrie was de veer gebroken. Hij verloor meteen zijn opslagspel en kon op de opslag van Medvedev weinig weerwerk bieden. Medvedev gunde uiteindelijk geen enkele game meer. Hij won de finale met 7-5 en 6-0.