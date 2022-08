Marie Benoit verliest voor eigen volk de finale in Eupen

Marie Benoit heeft de finale op het ITF-tornooi van Eupen verloren. Voor eigen volk verloor ze in 2 sets.

Op het ITF-tornooi van Eupen stond een speelster van de eigen streek in de finale. Marie Benoit speelde tegen de Tsjechische Aneta Kucmova.

Benoit had in Eupen nog geen enkele set verloren. Ook tegen Kucmova begon ze meteen goed. Ze breakte, maar Kucmova kon meteen rebreaken. Daarna was het voor beide speelsters moeilijk om de eigen opslag te behouden. Kucmova behield de eigen opslag bij 6-5. Daarna kon ze het opslagspel van Benoit afsnoepen: 7-5.

In de 2e set ging Kucmova verder waarmee ze gebleven was. Ze liep 5-1 uit. Benoit stribbelde nog tegen en kwam terug tot 5-4. Ze stonden weer on serve, maar Kucmova breakte opnieuw en schreef zo het tornooi op haar naam.