Marie Benoit haalt de finale in eigen land

Op het ITF-tornooi van Eupen heeft Marie Benoit de finale gehaald. Ze won op dezelfde dag in de kwartfinales en de halve finales.

Marie Benoit speelt in Eupen een thuistornooi. Ze is zelf van Eupen. Op vrijdag speelde ze de kwartfinale tegen de Maltese Francesca Curmi, maar door de invallende duisternis werd de wedstrijd bij 6-4 en 2-2 in het voordeel van Benoit gestaakt. Zaterdagochtend zetten ze de wedstrijd verder. Benoit wou er korte metten mee maken en gunde Curmi geen enkel spelletje meer. Ze won met 6-4 en 6-2.

In de halve finales stond Benoit tegenover Caijsa Wilda Hennemann. Benoit had nog steeds het goede ritme te pakken en liep 1-4 uit. Ze hield die break voorsprong vast: 4-6. De 2e set liep meer gelijkop. Hennemann kon als 1e uitlopen en stond 5-3 voor, maar dan deed Benoit de wedstrijd kantelen en ze won 4 games op rij. Ze won de set met 5-7 en ging zo naar de finale.