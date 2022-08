Alexander Zverev komt met straffe bekentenis over zijn gezondheid

De Duitser Alexander Zverev lijkt al sinds zijn 4 jaar aan diabetes type 1, zo maakte hij vandaag bekend.

De laatste olympisch kampioen richt een stichting om en wil blijven tonen dat je ook met diabetes het als topsporter ver kan schoppen.

“Nu ik wat ouder ben en een aantal successen heb kunnen boeken, voel ik me comfortabel genoeg om met dit nieuws naar buiten te treden”, klinkt het bij Zverev.

“Ik zit in een bevoorrechte situatie waarbij ik het leven kan leiden dat ik altijd wilde leiden. Ik heb altijd willen tennissen, reizen naar toernooien over de hele wereld en wilde altijd de beste tennisser ter wereld zijn. Dat ik mijn dromen kon realiseren, heb ik vooral te danken aan mijn ouders en mijn broer. Zij hebben me altijd onvoorwaardelijk gesteund en doen dat nog steeds.”