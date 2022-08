Belgische speelsters in actie: Mertens en Minnen winnen in dubbel in Washington, Belgisch onderonsje in eigen land

Er kwamen wel wat Belgische speelsters in actie, met Mertens en Minnen als dubbelduo en Benoît die nog actief is in een enkeltoernooi.

Elise Mertens en Greet Minnen speelden hun kwartfinale op het WTA-toernooi van Washington. Ze moesten thuisspeelster Loeb en McHale bekampen. Na vier spelletjes zag het er al goed uit voor het Belgische duo. Onze landgenotes konden drie van de eerste vier spelletjes winnen. Hun Amerikaanse tegenstandsters sloegen wel meteen terug. Mertens en Minnen konden nadien nog een keer afstand nemen en zo de eerste set winnen.

Daarmee was de buit nog lang niet binnen, want in de tweede set wonnen Loeb en McHale de belangrijke punten en zo haalden ze game na game binnen. Liefst vijf op een rij. Het was dan al duidelijk dat de match beslist zou worden in een supertiebreak. Mertens en Minnen slaagden erin het tij nog te keren. Met 4-6, 6-1 en [10-5] maakten ze het af.

BENOÎT WINT BELGISH DUEL IN EUPEN

Op het ITF-toernooi in Eupen kwam het in de achtste finales in het enkelspel tot een Belgisch onderonsje tussen Marie Benoît en de amper 17-jarige Amelia Waligora. De youngster begon het best, maar het ging van 0-2 naar 5-2 en een opslagbeurt later had Benoît de eerste set beet. Ook in de tweede set boog Benoît een achterstand om (2-4 werd 7-5). Benôit schaarde zich finale dus wel bij de laatste acht met 6-3 en 7-5.