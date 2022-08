Kimmer Coppejans gaat er tegen het topreekshoofd meteen uit in Italië

Kimmer Coppejans heeft zijn goede lijn uit de kwalificaties niet kunnen doortrekken. Hij verloor in de 1e ronde van het topreekshoofd.

Na de kwalificaties kwam Kimmer Coppejans uit tegen het topreekshoofd in Italië. Hij moest in de 1e ronde in Cordenons tegen Laslo Djere spelen.

Coppejans kon in de 1e set tot 2-2 gelijke tred houden. Djere breakte en Coppejans kon die achterstand niet meer goedmaken. Het werd 6-4.

Ook in set 2 liep Djere snel een breakpunt uit. Coppejans had moeite om zijn opslagspel te behouden en Djere ging nog eens door de opslag. De Serviër serveerde rustig uit: 6-2.