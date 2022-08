In het dubbel lukt het wel voor Elise Mertens en Greet Minnen in Washington

Elise Mertens en Greet Minnen hebben in de 1e ronde van het dubbeltornooi in Washington gewonnen. Ze waren in 2 sets te sterk voor 2 Amerikaanse zusjes.

In het enkelspel werden Elise Mertens en Greet Minnen allebei uitgeschakeld in de 1e ronde. Mertens en Minnen namen samen ook nog deel aan het dubbeltornooi. Ze speelden tegen een Amerikaans zusterpaar: Allura en Maribella Zamarripa. Mertens en Minnen stonden in de 1e set meteen een break achter, maar ze haalden die achterstand meteen op en kwamen op hun beurt een breakpunt voor. Daarna controleerden ze de set en het 3e setpunt was het goede: 3-6. Ook in set 2 begonnen Mertens en Minnen met een break achterstand. Ook in set 2 konden ze die achterstand ophalen en kwamen ze een break voor, maar deze keer konden de zusjes Zamarripa rebreaken. Er kwam een tiebreak. Daarin waren Mertens en Minnen duidelijk te sterk: 2-7.

