David Goffin kan meteen inpakken in Washington

David Goffin heeft meteen verloren op het ATP-tornooi in Washington. In de 1e ronde verloor hij in 2 sets.

In de 1e ronde van het ATP-tornooi van Washington kwam David Goffin uit tegen de Amerikaan Jack Sock. Goffin begon het beste aan de partij. Hij liep 2 breaks uit: 4-1. Sock kon terugkeren in de set en een tiebreak forceren. Daarin sloeg Sock meteen een kloof. Goffin kon die kloof niet meer ophalen en hij verloor de tiebreak met 4-7. In de 2e set was het Sock die 2 breaks uitliep. Goffin kon meteen 1 break goedmaken. Daarna zette Sock alles op alles om zijn opslagspellen te behouden. Dat lukte hem. Hij won de set met 4-6 en zo kon Goffin na de 1e ronde meteen inpakken.