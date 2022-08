Belgische speelsters op ITF-toernooien: nipt verlies voor Wickmayer in dubbel in Polen, Benoît wint in eigen land

Twee Belgische speelsters kwamen vandaag op ITF-toernooien in actie: Wickmayer en Benoît. Wickmayer deed dat in het dubbelspel in Polen, Benoît in het enkelspel in eigen land.

Wickmayer was op het toernooi van Grodzisk Mazowiecki reeds uitgeschakeld in het enkelspel, maar kwam in het dubbel nog in actie aan de zijde van Viktória Kužmová. Samen met de Slovaakse nam Wickmayer het op tegen de Wit-Russische Lapko en de Servische Stevanović. Beide dubbelteams namen elk één set voor hun rekening, waardoor een supertiebreak voor de beslissing moest zorgen.

Deze achtste finale draaide uit op een echte thriller, want ook in de supertiebreak was er bijzonder weinig verschil tussen beide dubbelduo's. Het waren Lapko en Stevanović die finaal toch nipt aan het langste eind trokken. Ze schakelden Wickmayer en Kužmová uit met 6-3, 4-6 en [11-9]. Nu is het helemaal einde toernooi dus voor Yanina Wickmayer.

BENOÎT VERDER IN ENKELSPEL

Dat is niet het geval voor Marie Benoît, die in eigen land actief is op het ITF-toernooi van Eupen. In het Duitstalige gebied was de Française Alice Rame haar eerste tegenstandster in het enkelspel. Benoît maakte aan het einde van de tweede set definitief het verschil en plaatste zich met 6-2 en 7-5 voor de volgende ronde.