Yanina Wickmayer gaat strijdend ten onder in de 2e ronde in Polen

Yanina Wickmayer heeft de 2e ronde van een ITF-tornooi in Polen niet overleefd. Ze verloor in 2 sets van het 1e reekshoofd.

Een dag na haar partij in de 1e ronde moest Yanina Wickmayer in de 2e ronde opnieuw aan de bak op een ITF-tornooi in Polen. Ze moest tegen het 1e reekshoofd, de Poolse Magda Linette.

Linette staat hoger op de WTA-ranking, maar op het veld was daar niets van te zien. Wickmayer liep 2 breakpunten uit: 1-4. Linette kon het tij doen keren en ze sleepte een tiebreak uit de brand. Daarin nam Linette het heft in handen. Wickmayer kon nog gelijkmaken, maar Linette maakte het af: 7-5.

MEER MOEITE

Ook in de 2e set waren beiden aan elkaar gewaagd. Wickmayer had wel meer moeite om haar opslagspel te behouden. Ze verloor die in het begin van de set, maar ze kon meteen rebreaken. Daarna moest Linette elke keer minder hard werken om haar opslagspel te behouden. Wickmayer had meer moeite. Dat resulteerde uiteindelijk tot een nieuw breakpunt voor Linette. Wickmayer kon dat niet meer goedmaken en verloor zo de wedstrijd.

Voor Wickmayer is het enkeltornooi gedaan in Polen. Wel komt ze samen met de Slovaakse Viktoria Kuzmova nog uit in het dubbel.