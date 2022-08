Wickmayer stoot door naar tweede ronde in Polen

Op het ITF-toernooi van het Poolse Grodzisk Mazowiecki heeft Yanina Wickmayer zich geplaatst voor de tweede ronde.

Wickmayer won in de eerste ronde van de Française Estelle Cascino in drie sets: 6-7 (6/8), 6-0 en 6-3.

De wedstrijd duurde net iets meer dan 2 uur. In de volgende ronde wacht het Poolse topreekshoofd Magda Linette dat in de eerste ronde vrij was.

Samen met de Slovaakse Viktoria Kuzmova speelt Wickmayer ook mee in het dubbel. Ze spelen in de eerste ronde tegen de Wit-Russin Vera Lapko en de Servische Natalija Stevanovic.