Alison Van Uytvanck moet passen voor toptoernooi van Toronto

Alison Van Uytvanck zal volgende week niet deelnemen aan het WTA-toernooi van Toronto.

Van Uytvanck past voor het toernooi in Canada, omdat ze sukkelt met een blessure aan de onderrug. Dat liet ze weten op sociale media.

“Ik hoop dat ik snel terug ben”, laat Van Uytvanck weten. Vorige week moest ze in de eerste ronde van het toernooi in Praag opgeven.

Het toernooi in Toronto is een absoluut topevent en wordt samen met dat van Cincinnati gezien als de grote voorbereiding op de US Open dat op 29 augustus begint.