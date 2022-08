Tennistoernooien: Sinner verslaat Alcaraz voor tweede keer deze maand, ook vier andere toernooiwinnaars bekend

Bij de tennistoernooien van voorbije week was Sinner - Alcaraz de finale die het meest in het oog sprong. Sinner kwam er als winnaar uit op het toernooi van Umag.

Jannik Sinner had eerder in de maand al eens de maat genomen van Carlos Alcaraz op Wimbledon. De Italiaan moest dat nog een keertje doen om zijn eerste titel in Umag te pakken. Alcaraz had de eerste set gewonnen via een tiebreak en Sinner kreeg in het begin van de tweede set breakpunten tegen. Die wist Sinner weg te werken en nadien keek hij niet meer achterom. Met 6-7 (5/7), 6-1 en 6-1 kroonde hij zich tot toernooiwinnaar.

Nog in het mannentennis hebben Bautista Agut en De Minaur een nieuwe trofee beet. In Kitzbühel was de 20-jarige thuisspeler Misulic één van de sensaties. Bautista Agut maakte een einde aan zijn sprookje in de finale met tweemaal 6-2. In Atlanta was De Minaur in de eindstrijd dan weer te sterk voor Brooksby. Het werd tweemaal 6-3.

TITELS VOOR BOUZKOVA EN GARCIA BIJ DAMES

Ook in het vrouwentennis zijn weer enkele titels behaald. De Tsjechische Bouzkova won in eigen land haar eerste WTA-toernooi. Dat deed ze door in Praag Potapova te verslaan in de finale met 6-0 en 6-3. In Warschau was Caroline Garcia dan weer de beste. De Française kende niet al te veel moeite met Bogdan: het werd 6-4 en 6-1.