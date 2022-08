Kimmer Coppejans zet Serviër opzij en neemt alvast de eerste horde in kwalificaties in Italië

Kimmer Coppejans speelt in Italië een volgend toernooi en heeft in de kwalificaties de eerste horde al kunnen nemen. Zijn Servische tegenstander ging voor de bijl met 6-4 en 6-2.

Het was Matej Sabanov waar Coppejans voorbij moest om de tweede kwalificatieronde te halen op de challenger van Cordenons. Sabanov staat niet in de top 1000 op de wereldranglijst en was dus een haalbare kaart. In de eerste set was er wel nog enige spanning. Coppejans wist de set uiteindelijk wel met een break voorsprong in zijn voordeel te beslissen.

Eens Coppejans de eerste set op zak had, kwam onze landgenoot alleen nog maar meer onder stoom. Het klasseverschil werd stilaan ook meer vertaald in het scorebord. Sabanov moest zijn service dus nog enkele keren afstaan. Coppejans maakte het af en komt zo op één overwinning van de hoofdtabel.