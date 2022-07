Michael Geerts strandt op 3 punten van de finale in Spanje

Michael Geerts is er niet in geslaagd om de finale in Segovia te halen. Hij kraakte in de tiebreak van de beslissende set.

Op het challengertornooi van Segovia in Spanje stond Michael Geerts in de halve finales. Hij speelde tegen de Fransman Constant Lestienne.

Geerts had al de hele week het goede ritme vast in Spanje en toonde dat meteen in de partij. Hij breakte meteen. Lestienne kon daar weinig tegenin brengen en Geerts breakte nog eens. Hij won vlot set 1 met 6-2.

WEINIG RUIMTE

In de 2e set waren beiden meer aan elkaar gewaagd. Geerts moest meer werken om zijn opslagspel te behouden. In het midden van de set breakte hij, maar Lestienne rebreakte meteen. Bij 5-6 moest Geerts serveren om in de set te kunnen blijven, maar Lestienne zag zijn kans en greep de 2e set.

Geerts begon de beslissende set zoals hij de 1e was begonnen: met een break. Lestienne rebreakte meteen en beiden bleven tijdens de set in elkaars buurt. Geerts breakte nog eens 2 keer, maar telkens kon Lestienne de situatie weer rechttrekken. In de tiebreak ging het gelijkop tot 3-3, maar dan trok Lestienne het laken naar zich toe.