Michael Geerts blijft in Spanje het goede ritme aanhouden en gaat naar de halve finales

Michael Geerts heeft zich op het challengertornooi van Segovia geplaatst voor de halve finales. Hij had weinig problemen met zijn Amerikaanse tegenstander.

Op het challengertornooi van Segovia in Spanje had Michael Geerts zich bij de laatste 8 geschaard. In de kwartfinales speelde hij tegen Emilio Nava.

In de 1e set hielden Geerts en Nava elkaar eerst in evenwicht. Geerts won dan een lovegame op de opslag van de Amerikaan. Geerts kon die voorsprong vasthouden en won de set met 6-4.

Geerts had in de volgende set meer geduld nodig. Bij 3-3 won hij het opslagspel van Nava. Opnieuw deed hij dat met een lovegame. Daarna maakte hij het snel af: 6-4.