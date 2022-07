Wonden likken voor de Belgen: Coppejans out in Zwitserland, Gillé en Vliegen verliezen thriller in Oostenrijk

Het is dinsdag een dagje wonden likken geworden voor Belgen Coppejans, Gillé en Vliegen. De eerste verloor in het enkelspel in Zwitserland, de andere twee verloren in het dubbel in Oostenrijk.

Kimmer Coppejans had zich met overwinningen tegen Benchetrit en Gerch via de kwalificaties geplaatst voor de challenger in het Zwitserse Zug. Met Jan-Lennard Struff was de volgende tegenstander van een ander kaliber. Dat bleek ook in de eerste set: de Duitser zette duidelijk de toon en bracht een verschil van twee breaks op het scorebord.

Coppejans was echter niet aangeslagen en liet zien dat ook hij wel een stukje kan tennissen op gravel. Alles was opnieuw te herdoen nadat onze landgenoot de tweede set pakte. In de derde set was het dan toch Struff die het laatste woord had. Het werd 6-2, 3-6 en 6-3.

BIJZONDER SPANNENDE SUPERTIEBREAK

Sander Gillé en Joran Vliegen namen deel aan het dubbelspel op het ATP-toernooi van Kitzbühel. Niet onlogisch dat ze daar twee Oostenrijkers tegenkwamen: Neil Oberleitner en Jurij Rodionov. In de eerste twee sets viel telkens één break te noteren, een keertje in het nadeel en een keertje in het voordeel van de Belgen. De beslissende supertiebreak kwamen Gillé en Vliegen net tekort. Ze verloren met 6-4, 3-6 en [11-9].