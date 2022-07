Tennistoernooien: Alcaraz verliest voor het eerst een finale, nummer 6 van de wereld wint er wel eentje

Twee tennistoernooien bij de mannen kenden hun ontknoping. Alcaraz verloor een finale, het nummer 6 van de wereld won dan weer zijn finale.

Op het gravel van Hamburg was het in de finale een strijd tussen twee NextGen-talenten: Carlos Alcaraz en Lorenzo Musetti. Alcaraz ging van start als favoriet. De Spanjaard kreeg het zwaar, maar pakt wel vaker uit met een comeback en redde ook nu matchpunten om alsnog een derde set af te dwingen. De 20-jarige Musetti hield echter het hoofd koel en won met 6-4, 6-7 (6/8) en 6-4.

Op eenzelfde type ondergrond ging de finale in Gstaad tussen Casper Ruud en Matteo Berrettini. De Italiaan won de eerste set en miste breakkansen in de tweede set. Die ging in de tiebreak naar Ruud en dat was meteen ook het kantelpunt in de wedstrijd. Ruud, de titelverdediger in Gstaad, kon zo voor het tweede jaar op rij triomferen in de finale en deed dat met 4-6, 7-6 (7/4) en 6-2.