Kimmer Coppejans duldt geen tegenstand op weg naar de hoofdtabel in Zwitserland

Kimmer Coppejans heeft zich geplaatst voor het hoofdtornooi in het Zwitserse Zug. In de laatste kwalificatieronde duldde hij weinig tegenstand.

Nog 1 partij moest Kimmer Coppejans spelen om de 1e ronde van het challengertornooi van Zug te bereiken. In de laatste kwalificatieronde was Lucas Gerch de tegenstander.

In de 1e set ging het gelijkop, maar je zag tijdens de games dat Coppejans minder moeite nodig had om zijn opslagspel te behouden. Coppejans maakte het Gerch moeilijker op zijn service dan omgekeerd. Dat resulteerde in een breakpunt op het juiste moment. Coppejans breakte bij 5-4 en won zo de 1e set.

Daarna toonde Gerch minder tegenstand. Bij zijn 1e opslagspel moest Coppejans nog knokken, maar nadien won hij elk spel gemakkelijk. Ook won hij vlot de games van Gerch. Het werd 6-1 en dus de kwalificatie voor Coppejans.