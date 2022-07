Elise Mertens meteen uitgeschakeld op haar 1e tornooi sinds Wimbledon

Elise Mertens is in Praag meteen uitgeschakeld. Op haar 1e tornooi sinds Wimbledon verloor ze in 3 sets.

Na Wimbledon laste Elise Mertens een korte rustperiode in. Haar afspraak was het WTA-tornooi van Praag. In de 1e ronde speelde ze tegen Magda Linette. In het begin van de wedstrijd moest Mertens er eerst nog wat inkomen. Ze stond al snel een break achter. Mertens probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken, maar telkens ze breakte, ging Linette meteen weer door de opslag van Mertens. Zo verloor ze de 1e set met 3-6. De 2e set begon anders. Mertens bepaalde snel het commando in die set en liep 4-1 uit. Linette kon daar niets tegenin brengen en Mertens won de set makkelijk met 6-2. De beslissende set ging eerst gelijkop tot 2-2, maar dan breakte Linette. Mertens probeerde nog de situatie recht te trekken, maar Linette bleef koel op de belangrijke momenten en breakte nog een 2e keer. Zo verloor Mertens de 3e set met 2-6 en is ze meteen uitgeschakeld in Praag.