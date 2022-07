Alison Van Uytvanck moet snel opgeven in de eerste ronde in Praag

Alison Van Uytvanck heeft moeten opgeven in haar eersterondepartij van het toernooi van Praag. In de Tsjechische hoofdstad begon Van Uytvanck aan het laatste deel van het seizoen.

Na Wimbledon laten de spelers en speelsters het gras achter zich en maken ze stilaan weer de omschakeling naar het hardcourt. Dat wilde Van Uytvanck in Praag ook doen. Tegenstandster in de eerste ronde was de Sloveense Dalila Jakupovińá.

Van Uytvanck moest haar eerste twee opslaggames meteen inleveren en kwam zo 3-1 achter. Er volgden dan nog wel een paar kansen op een rebreak, maar die kon onze landgenote niet benutten. Van Uytvanck kon niet op volle kracht strijden en gaf er bij 5-2 de brui aan.