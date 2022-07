Kwalificaties: Yanina Wickmayer strandt in Praag, ook Ysaline Bonaventure verliest Warschau, Kimmer Coppejans wint in Zug

Yanina Wickmayer heeft de kwalificaties in Praag niet overleefd. Ze ging strijdend ten onder in de 3e set. In Warschau heeft Ysaline Bonaventure in de kwalificaties verloren. Kimmer Coppejans heeft wel in Zug zijn partij in de kwalificaties gewonnen.

Op het WTA-tornooi van Praag probeerde Yanina Wickmayer zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtornooi. In de 2e kwalificatieronde speelde ze tegen Barbora Palicova. De 1e set ging naar Palicova. Ze had aan 1 break genoeg: 6-4. In de volgende set ging Wickmayer snel door de opslag. Ze kon haar voorsprong behouden en won de 2e set met 4-6. Er kwam een beslissende set en daarin kwam Palicova meteen 2-0 voor. Wickmayer deed er alles aan om de situatie recht te trekken, maar bij een felbevochten game op haar opslag breakte Palicova opnieuw. Daarna was de partij gedaan: 6-2. OOK EINDE VERHAAL VOOR YSALINE BONAVENTURE In Warschau stond Ysaline Bonaventure in de kwalificaties. Ze speelde tegen Paula Ormaechea. In de 1e set kwam Bonaventure al snel een break achter. Ze kon de situatie niet meer rechttrekken: 6-4. In set 2 kwam ze 2-5 voor, maar Ormaechea knokte terug en won de set met 7-5. KIMMER COPPEJANS WEL Op een challengertornooi in het Zwitserse Zug kwam Kimmer Coppejans in de kwalificaties in actie. Hij nam het tegen Elliot Benchetrit op. Coppejans zette meteen de toon en ging door de opslag van Benchetrit. Daarna behield hij altijd gemakkelijk zijn opslagspel: 6-4. In de 2e set ging hij bij 2-2 door de opslag van Benchetrit. Bij het laatste opslagspel moest hij nog knokken, maar won ook de 2e set met 6-4.