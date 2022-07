Back-to-back: Kimberley Zimmermann schrijft het dubbeltornooi van Palermo opnieuw op haar naam

Kimberley Zimmermann heeft het dubbeltornooi in Palermo gewonnen. Ze won in 2 sets. Ook vorig jaar won ze.

Voor het 2e jaar op rij stond Kimberley Zimmermann in de dubbelfinale in Palermo. Toen stond ze aan de zijde van Elin Routliffe en won ze de partij. Dit jaar was Anna Bondar haar dubbelpartner. Zimmermann en Bondar speelden tegen Amina Anshba en Panna Udvardy.

In de 1e set liepen Zimmermann en Bondar meteen 2 breaks en 3-0 uit. Anshba en Udvardy kwamen 1 break genoeg, maar Zimmermann en Bondar hielden het hoofd koel en wonnen telkens hun eigen opslagspel. Op het einde breakten ze nog eens: 6-3.

Set 2 begon minder vlot voor Zimmermann en Bondar. Ze hadden meer moeite om hun opslag te behouden, maar toch breakten ze al vroeg in de set: 3-1. Daarna controleerden ze verder en opnieuw eindigden ze met een break: 6-2.