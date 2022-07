Zizou Bergs moet na eerste kwalificatieduel al koffers pakken in Oostenrijk

Zizou Bergs wou zich dit weekend plaatsen voor het ATP-toernooit van Kitzbuhel (ATP-250) maar is niet voorbij de kwalificaties geraakt.

Bergs, die vorige maand met een wildcard nog op de hoofdtabel van Wimbledon stond, is op zoek naar een plaats in de top 100 van de wereldranking. Een goed resultaat op het gravel in Kitzbuhel kon hem daar zeker geholpen hebben.

Maar Bergs moest zijn meerdere erkennen in de Rus Ivan Gakhov (ATP-311). Gakhov kwam in de eerste set meteen 0-2 voor en dat gat kreeg Bergs niet meer dicht: 4-6.. Ook in set twee toonde Gakhov zich de beste en won hij met 3-6.