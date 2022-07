Wickmayer kent geen problemen met Australische in kwalificaties Prague Open

Yanina Wickmayer is bezig aan een goede comeback in het tennis.

Nadat ze in september moeder is geworden en sinds oktober 2020 geen wedstrijd meer gespeeld had, besloot Yanina Wickmayer om in 2022 een comeback te maken. En die vlot voorlopig vrij tot zeer goed.

Door haar afwezigheid was Wickmayer helemaal weggezakt op de WTA-ranking waardoor ze pas rond plaats 600 staat. Toch kon ze de hoofdtabel van Wimbledon bereiken. Dit weekend wil ze zich plaatsen voor het WTA-toernooi van Praag (WTA-250).

In de eerste ronde versloeg ze de Australische Lizette Cabrera, het nummer 188 van de wereldranking, in twee eenvoudige sets: 6-3, 6-1. In de tweede en laatste kwalificatieronde zal Wickmayer tegen thuisspeelster Barbora Palicova moeten spelen. De 18-jarige Tsjechische heeft een wildcard gekregen voor de kwalificaties en maakte vorig jaar op het toernooi van Praag haar WTA debuut.