Michael Geerts strandt in de 2e ronde in Spanje

Michael Geerts heeft zijn partij in de 2e ronde in Pozoblanco niet tot een goed einde kunnen brengen. Hij in 2 sets kansloos tegen een Fransman.

In het Spaanse Pozoblanco stond Michael Geerts in de 2e ronde. In de Spaanse bakhoven speelde hij tegen Antoine Escoffier.

Escoffier staat hoger op de wereldranglijst en hij maakte dat meteen duidelijk. Al in zijn 1e game moest Geerts knokken om zijn opslagspel te behouden. Voor Escoffier ging dat een stuk gemakkelijker. Nadien breakte Escoffier en Geerts had geen kans meer om nog in de set te komen. Hij verloor de 1e set met 6-1.

Geerts begon vol goede moet aan de 2e set. Escoffier had veel moeite om zijn 1e opslagspel te behouden. Geerts had een lovegame op zijn opslagspel, maar dat was maar van korte duur. Escoffier vond zijn ritme van de 1e set terug en breakte. Nadien controleerde hij de partij en serveerde hij rustig uit: 6-3.