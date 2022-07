Geen finale voor Zanevska: landgenote ligt eruit in halve finale in Hamburg

Maryna Zanevska is er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi van Hamburg (WTA-250).

Zanevska (WTA-72) begon als zevende reekshoofd aan het graveltoernooi van Hamburg en versloeg in de kwartfinale knap het vierde reekshoofd en WTA-35 Aliaksandra Sasnovich in twee sets. Maar in de halve finale moest onze landgenote haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Bernarda Pera (7). Pera helde het in twee sets 2-6, 4-6

Voor de in Oekraïne geboren Zanevska was het een uitgelezen kans om haar tweede WTA-finale ooit te spelen nadat ze in het Poolse Gdynia het toernooi won in haar debuut in een finale. In de finale in Hamburg wacht wellicht nummer twee van de wereld Anett Kontaveit op Pera.