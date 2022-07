Wim Fissette niet langer coach van viervoudig grandslamwinnares: "Voorrecht om haar te zien groeien als kampioene"

De Belg Wim Fissette was de laatste jaren coach van een viervoudig grandslamwinnares. Aan die samenwerking is nu een einde gekomen.

Naomi Osaka is de speelster die Fissette de laatste jaren onder zijn hoede had. De Japanse won in haar loopbaan twee keer de US Open (2018, 2020) en twee keer de Australian Open (2019, 2021). Nu scheiden de wegen van Osaka en Fissette dus.

"Het is een voorrecht geweest om Naomi te coachen sinds 2019 en haar te zien groeien als kampioene. Ze heeft een volledige nieuwe generatie geïnspireerd om verliefd te worden op het spelletje en op te komen voor waar je in gelooft", heeft Fissette op Instagram niets dan lof voor zijn ex-pupil. "Het was ongelooflijk om deel uit te maken van die reis."

Voor de Belgische tennistrainer is het nu weer tijd voor iets nieuws. "Bedankt Naomi. Ik wens je het allerbeste en kijk uit naar mijn volgende hoofdstuk."