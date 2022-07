Novak Djokovic op deelnemerslijst US Open maar deelname komt er wellicht niet: "Respecteren standpunt regering"

Na het winnen van Wimbledon staat Novak Djokovic ook op de deelnemerslijst van de US Open. Tot een deelname komt het wellicht echter niet.

De US Open heeft de deelnemerslijst voor het heren en dames enkelspel bekendgemaakt. Bij de mannen valt de naam van Novak Djokovic op. De Serviër is niet gevaccineerd. Daardoor zal de toegang tot de Verenigde Staten hem ontzegd worden.

De regels rond Covid-19 worden in de mededeling nog eens verduidelijkt. "Er geldt op de US Open geen vaccinatieverplichting voor spelers, maar we respecteren het standpunt van de regering inzake reisverkeer van niet-gevaccineerde buitenlanders." In theorie dus geen vaccinatieverplichting, maar in de praktijk wel, want zonder vaccinatie kom je het land niet binnen.

Our men's and women's singles entry lists have been released.



Uiteindelijk zal de organisatie dus niet anders kunnen dan de deelname van Djokovic te weigeren. Ook bij de vrouwen overigens een opvallende naam op de deelnemerslijst: die van Serena Williams. De Amerikaanse speelde op Wimbledon haar eerste enkelmatch in een jaar tijd, maar verloor daar meteen in de eerste ronde.