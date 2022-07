Maryna Zanevska stunt en plaatst zich voor de halve finales in Hamburg

Maryna Zanevska heeft zich geplaatst voor de halve finales in Hamburg. Ze stuntte tegen Aliaksandra Sasnovich, het nummer 35 van de wereld.

In de vorige rondes plaatste Maryna Zanevska zich al bij al vlot voor de volgende ronde. In de 1e ronde moest ze eerst nog een set roderen, maar daarna won ze telkens haar partijen vlot. In de kwartfinales stond ze tegenover Aliaksandra Sasnovich. Zij is het nummer 35 van de wereld. Zanevska is zelf het nummer 72 van de wereld.

Zanevska begon meteen goed aan de partij. Ze liep 3-0 uit. Daarna probeerde Sasnovich terug in de set te komen, maar elke keer ze breakte, breakte Zanevska meteen terug. Ze won de 1e set met 6-4.

In de 2e set begon Sasnovich het beste. Ze liep 1-3 uit, maar Zanevska knokte terug naar 3-3. Daarna slaagden beiden er niet in om hun opslagspel te behouden. Zanevska won een lovegame op de opslag van Sasnovich en daarna was de veer gebroken bij de Wit-Russische. Zanevska won set 2 met 7-5 en plaatste zich zo voor de halve finales.