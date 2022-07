Kimberley Zimmermann blijft de zeges aan elkaar knopen in het dubbel

Kimberley Zimmermann heeft zich in Palermo geplaatst voor de halve finales in het dubbel. Ook een week eerder in Boedapest haalde ze al de halve finales.

In het dubbel is Kimberley Zimmermann aan een goede reeks bezig. Vorige week haalde ze samen met Katarzyna Piter de finale in Boedapest. Ook in Palermo stond Zimmermann in de kwartfinales. Deze keer met Anna Bondar. Ze speelden tegen Jessy Rompies en Olivia Tjandramulia.

Zimmermann en Bondar toonden meteen hun hogere niveau. Zij wonnen hun 1e opslagspel met een lovegame, terwijl Rompies en Tjandramulia meer moesten knokken om hun opslagspel te winnen. Een break kon niet lang uitblijven en dat was al het geval bij het volgende opslagspel van de Indonesische en de Australische. Zimmermann en Bondar gingen door hun opslag en daarna nog eens. Daarmee wonnen ze ook vlot de set met 6-1.

In de volgende set gingen Zimmermann en Bondar door op hun elan. Ze breakten meteen. Ook nadien breakten ze een 2e keer. Het stond 4-1, maar daarna rebreakten Rompies en Tjandramulia. Ze konden die opflakkering niet lang volhouden, want meteen daarna breakte Zimmermann en Bondar opnieuw. Daarmee was de 2e set en ook de wedstrijd binnen.