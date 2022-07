Zanevska heeft weinig moeite met Roemeense op weg naar de kwartfinales in Hamburg

Knappe prestatie van Zanevska: op weg naar de kwartfinales in Hamburg kon haar Roemeense tegenstandster haar weinig in de weg leggen.

Maryna Zanevska moest voorbij Alexandra Ignatik om zich bij de beste acht te scharen op het gravel van Hamburg. In de eerste set was er best nog enige spanning. Ignatik kwam zelfs 2-3 en 3-4 voor. Zanevska had hierna wel een sterke reactie in huis: drie gewonnen spelletjes op rij schonken haar setwinst.

Zanevska verlengde die reeks nog door ook de eerste twee games van de tweede set te winnen. Ignatik kwam nadien nog eens op het scorebord, maar meer zat er voor haar niet meer in. Zanevska eindigde eens te meer sterk en gunde haar opponente geen enkel spelletje meer. Met 6-4 en 6-1 verzekerde Zanevska zich van een plek in de kwartfinales.

ZANEVSKA ENIGE BELGISCHE MET SUCCES IN HAMBURG

In de eerste ronde had Zanevska de maat genomen van de Bulgaarse Tomova in een spannende driesetter met 4-6, 6-4 en 6-3. Zanevska is de enige Belgische die nog actief is in Hamburg. Bonaventure meldde zich daar ook begin deze week, maar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de hoofdtabel. In de eerste kwalificatieronde was de Japanse Hibino te sterk met tweemaal 6-3.