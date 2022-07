Michael Geerts wint zijn 1e partij in Spaanse bakoven

Michael Geerts heeft zijn 1e partij op een challengertornooi in Spanje gewonnen. In de Spaanse bakoven had hij genoeg aan 2 sets.

Deze week is er een challengertornooi aan de gang in het Spaanse Pozoblanco, tegen Cordoba in het noorden van Andalusië. Wedstrijden worden in de ochtend of in de avond gelegd, want overdag loopt de temperatuur tot bijna 40°C op. Michael Geerts neemt deze week deel aan dat tornooi. In de 1e ronde speelde hij tegen Inaki Montes-De La Torr.

In de 1e set was er een studieronde. Bij 2-2 kwam Geerts een break voor. Hij gaf die voorsprong niet meer uit handen en won vlot de set met 6-4.

Geerts liep in de 2e set al snel uit, maar zijn Spaanse tegenstander kwam terug tot 4-4. Daarna vond Geert het welletjes. Hij ging door de opslag van de Spanjaard en serveerde uit met een ace.