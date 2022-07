Joran Vliegen en Sander Gillé krijgen vijf matchballen maar verliezen alsnog na thriller in Gstaad

Zure nederlaag voor Joran Vliegen en Sander Gillé in Gstaad. Vijf matchballen kregen ze: een thriller werd het in hun eersterondepartij, maar dus geen happy end.

De Fransman Martin en de Kroaat Škugor waren hun tegenstanders op het gravel van Gstaad. Die leken ze wel de baas te kunnen, na een vroege break in het voordeel van de Belgen. Die bleef ook op het scorebord staan in het verdere verloop van de eerste set.

De serveerders waren doorlopend baas in deze partij, beide duo's gaven mekaar dan ook lange tijd geen duimbreed toe in de tweede set. Gillé en Vliegen kwamen dus al een paar keer op twee games van winst, maar het waren Martin en Škugor die bij 6-5 toesloegen met een blanco break.

VAN 6-9 NAAR 14-12 IN SUPERTIEBREAK

Gillé en Vliegen startten het best in de supertiebreak (2-5) en dat resulteerde uiteindelijk ook in drie matchpunten. Van 6-9 ging het echter naar 9-9. Bij 9-10 en 11-12 volgden er nog twee matchballen. Telkens kwamen Martin en Škugor met een antwoord, om het laken uiteindelijk nog naar zich toe te trekken. Na een uiterst spannend duel werd het 4-6, 7-5 en [14-12].