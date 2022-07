Zizou Bergs slaagt niet in zijn opzet: geen 1e ronde in Gstaad

Zizou Bergs heeft het hoofdtornooi in Gstaad niet gehaald. In de laatste kwalificatieronde was de beslissende set er te veel aan.

In het Zwitserse Gstaad stond Zizou Bergs op 1 partij van de hoofdtabel verwijderd. De laatste horde was Yannick Hanfmann. Na een studieronde was het 1e breakpunt van de wedstrijd een feit. Bergs liep 2-4 uit en gaf die voorsprong niet meer uit handen: 3-6. De 2e set was het tegenovergestelde van de 1e. Na 4 games stond het nog gelijk. Hanfmann kwam 4-2 voor en nadien waren er geen breakpunten meer: 6-3. Er kwam een beslissende set. Bergs kwam al snel een breakpunt achter. Bij zijn volgende opslagspel leek er geen vuiltje aan de lucht. Hij stond 0-40 voor, maar Hanfmann kwam terug in de game en versierde een 2e breakpunt. Hij maakte het in het volgende spelletje op de eigen opslag dan af.