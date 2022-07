Zizou Bergs op 1 partij van het hoofdtornooi in Gstaad

Zizou Bergs is nog 1 kwalificatieronde verwijderd van het hoofdtornooi in Gstaad. Hij knokte zich in 3 sets voorbij een Argentijn.

In het Zwitserse Gstaad probeert Zizou Bergs zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtornooi. In de 1e ronde kwam hij Facundo Bagnis tegen. Bergs begon meteen goed aan de partij. Hij ging door de opslag van de Argentijn. Nadien kon hij elke keer zijn opslagspel behouden en ging Bergs voor de 2e keer door de opslag: 6-2. Set 2 had een ander verloop. Beide spelers konden gemakkelijk hun opslagspel behouden. Bij 4-5 moest Bergs serveren om in de set te blijven, maar hij verloor zijn opslagspel en daarmee ook de set. In de beslissende set nam Bergs al snel een break voorsprong. Hij kon het afmaken op de eigen opslag, maar verloor zijn opslagspel. Er kwam uiteindelijk een tiebreak. Bagnis liep 0-3 uit, maar Bergs herpakte zich en trok de tiebreak naar zich toe. In de volgende kwalificatieronde speelt hij tegen Yannick Hanfmann.