Maryna Zanevska wint laatavondwedstrijd in Hamburg

Maryna Zanevska heeft zich laat op de avond nog geplaatst voor de 2e ronde in Hamburg. Ze won in 3 sets van een Bulgaarse.

Het was lang wachten voor Maryna Zanevska in Hamburg. Haar partij in de 1e ronde tegen Viktoriya Tomova stond als 5e wedstrijd op centercourt geprogrammeerd.

Beide speelsters moesten er even inkomen. Ook waren ze in het begin aan elkaar gewaagd, maar bij 4-4 besliste Tomova de set met een break: 4-6.

Zanevska moest even bekomen van dat setverlies. Ze verloor meteen ook haar opslagspel in de 2e set, maar daarna herpakte ze zich. Ze liep 3-1 uit. Tomova kwam terug, maar bij 5-4 ging Zanevska door de opslag en ze bracht zo de wedstrijd terug in evenwicht.

Ook set 3 begon Zanevska door haar opslagspel te verliezen, maar ook het vervolg was gelijkaardig. Ze won 4 punten op een rij, maar de Bulgaarse deed er nog alles aan om terug in de set te komen. Tevergeefs. Het werd 6-3.