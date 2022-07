Geen dubbeltitel: Kimberley Zimmermann strandt op enkele punten van tornooiwinst

Kimberley Zimmermann heeft net niet het dubbeltornooi in Boedapest gewonnen. Ze kraakte samen met Katarzyna Piter in het slot van de supertiebreak.

Na een goed tornooi stonden Kimberley Zimmermann en Katarzyna Piter in de finale van het dubbel in Boedapest. Ze hadden elke partij met een supertiebreak gewonnen. In de finale speelden ze tegen een Georgisch duo: Ekaterine Gorgodze en Oksana Kalashnikova.

De finale begon goed voor Zimmermann en Piter. Ze liepen meteen 0-4 uit en gaven de set niet meer uit handen. De 1-6 stond snel op het bord.

In set 2 was er een ander beeld. Beide duo's moesten veel moeite doen om hun opslagspel te behouden, maar er kwamen geen breakpunten. Bij 4-4 was er toch een breakpunt voor het Georgische duo en de set ging naar hen.

Net zoals in hun vorige partijen moesten Zimmermann en Piter opnieuw een supertiebreak spelen. Beide duo's waren aan elkaar gewaagd en op het einde trokken Gorgodze en Kalashnikova het laken naar zich toe.