"Het mooiste geschenk": voormalig tennisster Maria Sharapova verwelkomt eerste kindje op de wereld

Een prachtig moment voor Maria Sharapova. De voormalige tennisster heeft haar eerste kindje op de wereld gezet.

De voormalig nummer één van de wereld deelde het schitterende nieuws op sociale media. Ze is bevallen van haar zoontje Theodore. Sharapova postte op Instagram een foto van de nieuwe samenstelling van haar gezin: zichzelf, haar echtgenoot Alexander Gilkes en uiteraard hun zoontje.

Sharapova zette er nog een kleine tekst bij: "Dit is het mooiste, meest uitdagende en meest dankbare geschenk waar ons kleine gezinnetje om had kunnen vragen", schreef de Russische over de geboorte van haar eerste kindje.

De inmiddels 35-jarige Maria Sharapova stopte in 2020 met tennissen en won in de loop van haar carrière vijf Grand Slams. In december van datzelfde jaar kondigde ze haar huwelijk met Alexander Gilkes aan.