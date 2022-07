Kimberley Zimmermann dubbelt een ronde verder

Kimberley Zimmermann heeft zich geplaatst voor de 2e ronde van het dubbeltornooi in Boedapest. Samen met Katarzyna Piter zette ze de supertiebreak naar haar hand.

Weinig Belgen deze week in actie op het WTA-circuit. Op het WTA-tornooi in Boedapest was er wel Kimberley Zimmermann die samen met Katarzyna Piter deelnam aan het dubbeltornooi. In de 1e ronde speelden ze tegen Maria Carle en Elisabetta Cocciaretto.

Zimmermann en Piter kwamen in de 1e set meteen 2-0 voor. Daarna volgden 4 opeenvolgende punten van Carle en Cocciaretto. Zimmermann en Piter sleepten nog een tiebreak uit de brand. Op het einde ging die naar Carle en Cocciaretto: 5-7.

In set 2 kwamen Zimmermann en Piter een break achter, maar ze rebreakten meteen. Ook namen ze meteen de break voorsprong. Ze verdedigden die succesvol en zo wonnen ze de 2e set met 6-4.

Er kwam een supertiebreak. Daarin probeerden Zimmermann en Piter heel de tijd een kloofje te slaan. Bij 5-4 konden ze een grotere kloof nemen en zo de winst in de wacht slepen: 10-5. In de volgende ronde speelt het duo tegen Ingrid Neel en Renata Voracova.